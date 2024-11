G2 Esports ist der BLAST Premier: World Final Champion

HQ

Der Wettkampf 2024 Counter-Strike 2 ist jetzt größtenteils abgeschlossen. Am Wochenende ging die BLAST Premier: World Final zu Ende, nachdem acht der besten Teams aus der ganzen Welt nach Singapur geströmt waren, um um einen Teil des Preispools von 1 Million US-Dollar zu kämpfen. Mit diesem Turnier in den Büchern können wir nun von einem Sieger berichten.

G2 Esports hat eines seiner besten Counter-Strike Jahre mit dem Gewinn des World Championship und der Sicherung von $500.000 des gesamten Preispools so ziemlich gekrönt. Das Team setzte sich im großen Finale gegen Team Spirit durch und sicherte sich damit das Event, und vor diesem Hintergrund hat G2 in diesem Jahr nun drei Major-Siege eingefahren, nachdem es auch die IEM Dallas im Juni und die BLAST Premier: Fall Final im September gewonnen hatte.

Es wird noch ein letztes Event geben, an dem die Teams teilnehmen und an dem sie teilnehmen können, und zwar das Perfect World Shanghai Major, das Ende November beginnt und Mitte Dezember endet. 24 Teams werden an diesem Turnier teilnehmen, bei dem 1,25 Millionen US-Dollar auf dem Spiel stehen.