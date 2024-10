G2 Esports hat seine Dota 2 Partnerschaft mit Invictus Gaming beendet

HQ

Bereits Ende 2023 kündigte G2 Esports Pläne an, sich mit Invictus Gaming für eine Dota 2 -Partnerschaft zusammenzuschließen, bei der die beiden Organisationen zusammenkommen würden, um ein wettbewerbsfähiges Roster in der Szene zu betreiben. Nun, es scheint, als ob diese Partnerschaft nicht so erfolgreich war wie erwartet, denn 10 Monate später ist diese Partnerschaft zu Ende gegangen.

Wie in einem Social-Media-Beitrag erwähnt, heißt es: "Wir möchten uns bei iG dafür bedanken, dass sie uns geholfen haben, unsere Präsenz in China auszubauen und unser erstes Team in der Region zu starten. Wir möchten uns auch bei unseren G2 x iG Dota 2 Spielern dafür bedanken, dass sie G2 auf der Weltbühne repräsentieren."

G2 Esports hat gesagt, dass nur weil diese Partnerschaft zu Ende ist, das nicht bedeutet, dass die großen Pläne des Teams in China zu Ende gehen. G2 bekräftigt: "Wir sind nach wie vor bestrebt, unsere Fangemeinde in China aufzubauen. Wir werden unsere Fans vor Ort weiterhin unterstützen und hoffen, dass wir in Zukunft mit mehr zurückkommen werden."

Es ist unklar, was die Zukunft für G2 Esports in der Welt der kompetitiven Dota 2 bereithält.