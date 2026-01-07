G2 Esports arbeitet mit Nord Esports zusammen, um League of Legends Team G2 Nord zu bilden

HQ

G2 Esports hat enthüllt, dass es in der kommenden Saison von Competitive League of Legends sowohl im Premier League of Legends EMEA Championship als G2 Esports vertreten sein wird, als auch im DACH EMEA Regional League, bekannt als Prime League als Teil eines neuen kollaborativen Teams, das mit Nord Esports gegründet wurde.

G2 Nord, wie es genannt wird, wurde gegründet, wobei es sich um ein ERL-Team handelt, das im unteren Divisionsturnier antreten will, mit dem Ziel, "das stärkste League of Legends Team Deutschlands aufzubauen, sich als Top-EMEA-Masters-Kandidat zu etablieren und hochproduktive Spieler im etablierten Wettbewerbsrahmen der G2 zu entwickeln."

Das Team wird über die Ressourcen und Werkzeuge verfügen, auf die sein erstklassiges LoL-Team Zugriff hat, und laut dem bestätigten Kader wurde dies wie folgt bekannt gegeben.



Oben: Francesco "Shelfmade" Cardia



Dschungel: Mark "Markoon" van Woensel



Mittel: Alex "Toasty" Chea



AD Carry: Khalil "Rin" Sahraoui



Unterstützung: Timo "Tockimo" Bock



Cheftrainer: Nicolas Perez



Wir erwarten Neuigkeiten darüber, wo wir das Team in den kommenden Wochen erstmals im Einsatz sehen werden.