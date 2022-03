Ein weiterer Retrotitel landet schon in Kürze in der Nintendo-Switch-Dienstleistung "Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket" (35 Euro im Jahr): F-Zero X. Das Rennspiel ist im November 1998 in Europa auf dem N64 erschienen und am Freitag, dem 11. März, werden Abonnenten der Online-Mitgliedschaft auf eine Emulation des Spiels zugreifen dürfen.

Quelle: Nintendo.