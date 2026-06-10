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Wenn man Aaron Taylor-Johnson, Sam Worthington und Theo James zusammenbringt, fühlt man sich als Zuschauer sofort zu einem Projekt hingezogen, da diese drei Stars sich für sich genommen oft für unterhaltsame Filme und Fernsehen eignen, auch wenn sie kaum in derselben gehobenen Atmosphäre wie die Künstler-Elite agieren. Der Punkt ist, dass jeder dieser drei Schauspieler interessante und fesselnde Unterhaltung bietet, sodass man natürlich, wenn Hell or High Water und Relays David Mackenzie am Regiestuhl sitzt, etwas von dem Action-Krimi-Drama erwartet, Fuze.

Und was es wert ist: Das, was mit diesem Film ausgearbeitet wurde, ist im Großen und Ganzen unterhaltsam. Er versucht sicherlich nicht, ein bemerkenswerter oder außergewöhnlicher Film zu sein, aber er ist gut genug zusammengestellt, um einen über seine 90-minütige Laufzeit zu fesseln, in denen er als Zuschauer kaum viel verlangt – vielleicht ist das am Ende des Tages auch gar nicht so schlecht. Es ist ein sicherer, leicht verdaulicher Film, perfekt für Wochentagabende, ein Projekt, das sogar eine gewisse B-Movie-Aura hat, fast so, als wüsste es nicht ganz, wie es die ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen effektiv einsetzen soll. Es ist, ohne zu direkt zu wirken, das Paradebeispiel für einen Drei-Sterne-Film, eine 6/10, an der man alle anderen 6/10er messen kann.

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Die Prämisse von Fuze ist recht einfach. Wir folgen verschiedenen Fraktionen, die jeweils einzigartige Aufgaben während einer Bombenentschärfungsoperation im Zentrum Londons erfüllen. Taylor-Johnson tritt als Major der Armee auf, ausgebildet als EOD-Techniker, die mit der sicheren Entfernung der Bombe beauftragt ist, während James und Worthington als Kriminelle auftreten, die den Tumult nutzen, um eine Bank auszurauben, und dann gibt es noch Nebendarsteller wie Gugu Mbatha-Raw, der als Polizeichef die Operation von der Kontrolle aus überwacht. Oberflächlich betrachtet wirkt es wie ein rudimentäres Krimidrama, eine leicht frisch anmutende Heist-Erzählung, doch im Laufe der Minuten merkt man, dass unter der Oberfläche noch mehr steckt...

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Der Armeemajor beginnt, fragwürdige Entscheidungen zu treffen, als würde er die Operation absichtlich verzögern, während die Räuber Anzeichen von Spaltung zeigen, wenn sich eine Person anders verhält als die anderen, was zu Misstrauen innerhalb der Gruppe führt. Dann trifft der Hammer den Ventilator, wie man so schön sagt, und all diese losen Verbindungen beginnen sich zu einem größeren Gewebe zu verweben, einer komplizierteren Wendung, die zugegebenermaßen an manchen Stellen ziemlich clever ist. Auch hier ist es ein perfektes Beispiel für eine 6/10-Storyline, denn man spürt, dass etwas von weitem kommt. Die Darsteller sind in ihren Darstellungen zu offensichtlich, die Dialoge zu direkt, um überzeugend zu sein, und doch ist die Art und Weise, wie sie zusammengesetzt sind, so wirkungsvoll, dass man von dem, was serviert wurde, ziemlich unterhalten wird.

Doch selbst wenn das der Fall ist, werden die Talente der Hauptbesetzung bei weitem nicht voll ausgeschöpft. Tatsächlich sind die meisten Figuren in Fuze einfach vergesslich und etwas langweilig, und größtenteils wird das von James' Karalis gerettet, einem südafrikanischen Verbrecher, der so exzentrisch ist, wie man nur sein kann. Manchmal zeigt er so viel Charisma im Vergleich zum restlichen Ensemble, dass es tatsächlich als etwas Karikatur und zu übertrieben auffallen kann, aber letztlich liegt das am schieren Mangel an Einsatz der anderen Stars, die einfach mittelmäßige Leistungen liefern, die dem breiteren Ansehen dieses Films angemessen sind.

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Also ja, Fuze ist durchaus unterhaltsame Unterhaltung, aber es ist auch ein Film, der nach dem Abspann sofort seinen Einfluss verliert. Es ist nie direkt schlecht, es wird nie ermüdend, aber wenn du ein paar Minuten auf einer Streaming-Plattform suchst, wirst du fast sicher etwas finden, das einen größeren Eindruck hinterlässt, als Fuze erreicht. Wie ich schon erwähnt habe, der Inbegriff einer 6/10.