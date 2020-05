Future Connected erweitert Xenoblade Chronicles um bis zu 20 Stunden

All denjenigen, die immer noch darüber nachdenken, ob es sich lohnt, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition für Nintendo Switch zu kaufen (weil sie es vielleicht damals auf der Nintendo Wii erlebt haben), haben wir diese Woche ein wichtiges Argument bekommen. Der Videospielentwickler Tetsuya Takahashi (Game Director des Remasters) hat sich in der neuesten Ausgabe der japanischen Famitsu zur Dauer des neuen Zusatzkapitels Future Connected geäußert.

Der Leiter von Monolith Software misst allein der Haupthandlung ungefähr zehn bis zwölf Stunden Spielzeit zu, obwohl dieser Bereich natürlich noch von Nebenaufgaben und der Erforschung begleitet wird. Wer sich dazu entscheidet, die Schulter des Bionis vollständig abzugrasen und alle Nebenmissionen abzuschließen, der wird laut dem Director wohl etwa 20 Stunden zusätzliches Gameplay erleben.

Takahashi hält zudem fest, dass Monolith an einem Punkt sogar darüber nachgedacht habe, diesen Bereich noch weiter zu vergrößern. Sie wollten die Ressourcen ihrer Teams allerdings nicht weiter strapazieren und lehnten eine Standalone-Veröffentlichung des Epilogs im Stile von Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country deshalb ab. Aktuell ist Monolith nämlich in drei Teams unterteilt: Ein Teil arbeitet an diesem Projekt, eine Gruppe ist mit einem neuen, noch unangekündigten Vorhaben beschäftigt und der Rest agiert als Springer, der dort aushilft, wo Hilfe gebraucht wird.

Laut dem Game Director sollten Spieler vom Xenoblade-Chronicles-Remaster in erster Linie eine grafische Überarbeitung der Charaktere erwarten, da dieser Punkt der Fokus ihrer Anstrengungen war. Gleichzeitig wurde der Soundtrack neu komponiert, da das Sound-Design allgemein verbessert worden sein soll. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition wird am 29. Mai als exklusives Nintendo-Switch-Spiel erscheinen, ihr könnt unsere aktuellen Vorschaueindrücke hier lesen.

You watching Werben

Quelle: Gematsu.