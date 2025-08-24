Futurama Staffel 13 feiert im September Premiere auf Disney+

In etwa drei Wochen feiert die dreizehnte Staffel der beliebten Comedy-Serie Futurama Premiere, die von Matt Groening, dem Mastermind der Simpsons, kreiert wurde. Die neue Staffel startet in den USA am 15. September auf Disney+, während internationale Fans einen zusätzlichen Tag warten müssen, um Fry und die Gang wieder zu sehen.

Die Staffel wird aus zehn Episoden bestehen, die alle am 15. September in den USA auf Disney+ erscheinen werden. Es bleibt abzuwarten, ob Disney das Gleiche im Rest der Welt tun wird oder ob sie wöchentliche Veröffentlichungen planen.

Um den Fans jedoch zu helfen, sich vor der Premiere auf den Hype einzustimmen, hat Hulu einen brandneuen Trailer veröffentlicht, der mit dem für die Serie typischen Chaos vollgepackt ist. Sie können es sich unten ansehen. So teasert Hulu die kommende Staffel an:

"Bender tobt außer Kontrolle! Ein Vulkan steht kurz davor zu explodieren! Fry stellt sich einem Rivalen um Leelas Liebe! Und Dr. Zoidberg steigt in den Himmel auf?! Die Aufregung könnte zu groß sein! Sie wurden gewarnt... es ist eine brandneue Staffel von Futurama!"

Werden Sie einschalten?