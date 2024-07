Futurama: Staffel 12 - Folgen 1-6

Ich habe das nie in meiner vollständigen Rezension der 11Futurama. Staffel geschrieben, aber dieser Neustart endete mit einer der absolut besten Futurama-Episoden seit Menschengedenken. "All the Way Down" war klassisches Old-School-Futurama, das ebenso zum Nachdenken anregte wie ergreifend war. Nach so vielen Fehlschlägen, wobei die COVID-Episode "Rage Against the Vaccine" eine der schlechtesten Futurama-Episoden der Geschichte blieb, fühlte es sich an, als hätte die Planet Express -Crew das Schiff endlich wieder nach Hause gesteuert.

Jetzt, da Saison 12 angekommen ist, sind wir jedoch wieder in der nervösen Anfangsphase der 11. Saison. Der Flow, der Funke und die Intelligenz der Serie sind nicht ganz da, wo sie sein sollten, wie sie es normalerweise sind. Es gibt etwas an der Erzählung und den Dialogen, das sich ungleichmäßig und ungeplant anfühlt. Futurama bringt mich normalerweise dazu, mich vor Lachen zu überschlagen, aber jetzt bin ich eher an leichtes Kichern und unterdrücktes Grinsen gewöhnt. Es fühlt sich an, in den 2020er Jahren gefangen zu sein und die Verrücktheit der 3000er nicht zu seinem Potenzial auszureizen. Dieses neu interpretierte Futurama leuchtet manchmal mit echten Lebenszeichen, manchmal zuckt es ein wenig auf diese beunruhigende postmortale Weise, aber meistens hat es zu kämpfen.

Es wird aber nach und nach besser, genau wie es bei der 11. Staffel der Fall war. Es wird auf lange Sicht ein bisschen bissiger, ein bisschen lustiger, ein bisschen selbstbewusster. Nach 12 Staffeln ist es immer noch bewundernswert, dass diese Charaktere der Zukunft immer noch mit ihrer Sturheit und Dummheit verzaubern, auch wenn ihre Dynamik nicht mehr so fesselnd ist wie früher. Bender und Professor Farnsworth (und seine dämlichen Erfindungen) tragen für mich immer noch die Show, während Charaktere wie Leela und Fry meist in den Hintergrund treten. Dieses Mal erforschen die Macher der Show die unnötig verworrene Natur des NFT, eifersüchtige Chatbots und Außerirdische, die Menschen gerne mit Squid Game -ähnlichen Todesspielen foltern. Es gibt einige Lacher, obwohl man von den Geschichten nicht mehr so sehr überrascht ist, da sich das meiste, was hier erzählt wird, ziemlich erwartet und vorhersehbar anfühlt.

Wir werden sehen, was nach dem großen Cliffhanger der sechsten Episode passiert, der das Ende meiner Vorschau markierte. Es gibt insgesamt 10 Episoden in Staffel 12 und es gibt immer noch alles Potenzial der Welt, um selbst diese Staffel mit einem Knall zu beenden. Wage ich es zu hoffen, dass es ein neues "All the Way Down" gibt? Wenn sich die Autoren dazu drängen, mit ihren Sci-Fi-Konzepten ein wenig kreativer zu sein und es wagen, mit ihrem Humor herauszufordern, könnte Futurama sehr wohl weiterhin eines der monumentalen Highlights des Genres der animierten Komödie sein. Im Moment ist es zu sicher, daher meine Bewertung von 6, aber ich werde abwarten, was der Rest der Staffel zu bieten hat, bevor ich eine vollständige Analyse von Staffel 12 gebe.

