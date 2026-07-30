Fußballspieler, der wegen sexueller Übergriffe verurteilt wurde, verlässt Spanien und wechselt zum griechischen Verein

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Der spanische Fußballer Rafa Mir, der wegen sexueller Übergriffe und Körperverletzung zu acht Jahren Haft verurteilt wurde, hat bei einem griechischen Verein, Aris Thessaloniki, unterschrieben. Dafür erhielt er eine Sondergenehmigung vom Provinzgericht von Valencia, in ein fremdes Land zu ziehen, das eine monatliche Unterschrift am spanischen Konsulat in der griechischen Stadt verlangt. Er hat eine Verurteilung in erster Instanz, daher ist sie nicht endgültig und wird angefochten.

Mir, 29, spielte letzte Saison bei Elche, auf Leihbasis von Sevilla, wo er 2021 für 16 Millionen Euro unterschrieb und von Wolverhampton kam. Elche beendete seinen Vertrag mit ihm, als die Verurteilung letzten Monat bekannt wurde, und Sevilla wollte ihn ebenfalls nicht einsetzen (Sevilla schafft auch eine erhebliche Gehaltslücke ohne den Spieler im Kader).

Er wurde im vergangenen Juni vom Obersten Gerichtshof der Valencianischen Gemeinschaft zu sieben Jahren Haft wegen sexueller Nötigung und anderthalb Jahren Körperverletzung verurteilt sowie zur Entschädigung von 64.000 € für einen Übergriff, der im September 2024 in Mirs Haus auf eine 21-jährige Frau, die sie in einer Bar kennengelernt hatte.