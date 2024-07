Fußballfans vergleichen Cristiano Ronaldo urkomisch mit Homelander

HQ

Eine der lustigsten Geschichten, die aus dem laufenden Fußballturnier Euro 2024 hervorgegangen sind, ist, wie die Fans jetzt den Portugiesen Cristiano Ronaldo mit dem heimischenThe Boys vergleichen.

Die Vergleiche erreichten gestern Abend einen Siedepunkt, als Ronaldo gehänselt und verspottet wurde, weil er sich der portugiesischen Nationalmannschaft aufdrängte, fast jeden Freistoß und jede Standardsituation für sich beanspruchte und keinen in Tore verwandelte. Er vergab auch mehrere klare Chancen sowie einen Elfmeter, und während ein Großteil davon der Brillanz des slowenischen Torhüters Jan Oblak zugeschrieben werden kann, kleben die Fans stattdessen Ronaldos Gesicht über mehrere lächerliche The Boys Momente mit Homelander in der Hauptrolle und sehen, wie er den Rest der portugiesischen Spieler beschimpft.

Die Vergleiche kommen vor allem deshalb zustande, weil die portugiesische Mannschaft viel Talent hat, aber viele scheinen zu denken, dass sie behindert werden, um dem alternden 39-jährigen Superstar Chancen auf Tore und Ruhm zu geben. Deshalb sind diese Homelander-Memes aufgetaucht und haben das Internet im Sturm erobert. Sie können unten einige großartige sehen, wie von IGN entdeckt.

Da Portugal am Ende Slowenien nach Elfmeterschießen besiegen konnte, werden wir uns zweifellos auf weitere Memes wie dieses im Laufe dieser Woche gefasst machen, wenn Portugal am Freitagabend gegen Frankreich antritt.

