Fußball-Europameisterschaft 2020 als kostenloses DLC auf dem Weg zu eFootball PES 2020

Fußball wird in diesem Jahr nicht so verlaufen, wie es viele Leute gewohnt sind. Ob das Finale der Europameisterschaft 2020 im Sommer tatsächlich im Wembley-Stadion stattfinden (und nicht aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise abgesagt) wird, können wir noch nicht sagen, allerdings müssen Fans des virtuellen Sports das Großereignis nicht verpassen, weil sie jeden Moment des Wettkampfs in eFootball PES 2020 nacherleben können.

Das Euro-2020-DLC wird am 30. April im aktuellen Ableger erscheinen und es ist als kostenloses Update für bestehende Spieler angedacht. Eine limitierte Version des Spiels mit passendem Cover wird es zumindest auf der PS4 erneut in die Verkaufsregale schaffen. Durch die kostenlose Erweiterung gelangen alle 55 Nationalmannschaften und ihre jeweiligen Trikots in das Fußballspiel. Das Wembley-Stadion (und ein weiteres Stadion in Sankt Petersburg) werden wieder einmal genau modelliert und in PES 20 aufgenommen. Während des Turniers wird es Spieltage mit Euro-Motiven geben und die Gewinnermannschaft wird für den Modus myClub freigeschaltet, sobald der Wettbewerb beendet ist.