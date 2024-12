Fury vs. Usyk 2: Was auf dem Spiel steht und wie man den spannendsten Boxkampf des Jahres sehen kann Tyson Fury will sich an Oleksandr Usyk rächen, in einem Boxkampf um die WBC-, WBO- und WBA-Schwergewichtstitel

HQ Der lang erwartete Rückkampf zwischen dem Briten Tyson Fury (36 Jahre) und dem Ukrainer Oleksandr Usyk (37 Jahre) findet diesen Samstag in Riad statt. Fury, bekannt als der Gypsy King, war der Weltmeister des World Boxing Council (WBC) im Schwergewicht, als sie am 17. Februar ihren ersten Kampf hatten. Usyk war der vereinte WBA-, IBF- UND WBO-Champion im Schwergewicht. Der Sieger des Kampfes erbte die Titel seiner Rivalen und wurde der erste unangefochtene Schwergewichtschampion seit 24 Jahren, der alle Gürtel der vier großen Sanktionsgremien hält. Und der Sieger war der Ukrainer Oleksandr Usyk, bekannt als The Cat - obwohl er einen Monat später gezwungen war, den IBF-Titel abzugeben. Der erste Kampf zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk bedeutete die erste Niederlage in der Karriere von Tyson Fury. Zuvor hatte er 34 Kämpfe gewonnen. Inzwischen hat Usyk alle seine 21 Kämpfe gewonnen. Usyk gewann den Kampf nach 12 Runden durch geteilte Entscheidung. In der neunten Runde schlug Usyk Fury zu Boden, wurde aber "von der Glocke gerettet". Zwei Punktrichter vergaben den Sieg an den Ukrainer, 115-112 und 114-113, während die anderen beiden 114-113 an Fury gingen. Wo und wann kann man Fury vs. Usyk II sehen? Am Samstag, den 21. Dezember, den , ab 17:00 Uhr MEZ (Mitteleuropäische Zeit) stehen acht Boxkämpfe auf der Undercard, in Großbritannien eine Stunde weniger. Das Spiel zwischen Fury und Usyk findet um 23:00 Uhr MEZ (Mitteleuropäische Zeit) statt, eine Stunde weniger in Großbritannien. In Großbritannien können Sie den Film auf Sky Sports Box Office sehen. Internatuonal wird es live auf DAZN übertragen. Wird Oleksandr Usyk seine WBC-, WBO- und WBA-Schwergewichtstitel verteidigen? Wird Fury seine Rache bekommen? Der Sieger erhält diese drei Titel, mit Ausnahme des IBF Heavywheight, der derzeit von Daniel Dubois gehalten wird. Turki_alalshikh