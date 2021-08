Fury schwingt in Darksiders III auf der Nintendo Switch im September erneut die Peitsche

In Darksiders III machen sich Spieler zusammen mit Fury, dem dritten Apokalyptischen Reiter auf die Jagd nach den sieben Todsünden und begeben sich auf eine apokalyptisch anmutende Erde. Wer mit Fury noch einmal die Peitsche schwingen will, oder bisher den richtigen Zeitpunkt abgewartet hat, kann sich nun freuen.

Drei Jahre nach Erstveröffentlichung erscheint das Spiel ab dem 30. September auch endlich auf Nintendos Hybrid-Konsole. Als Hack-n-Slash Action-Adventure sollte sich das Spiel besonders in der Handheld-Version gut anfühlen und für viele unterhaltsame Stunden sorgen.

Darksiders III erscheint sowohl digital als auch im Einzelhandel für 39,99 Euro auf der Nintendo Switch. Die beiden Erweiterungen Keepers of the Void und The Crucible sind in der Switch-Version bereits enthalten.