Furiosa: A Mad Max Saga war ursprünglich als Anime gedacht

Furiosa: A Mad Max Saga ist einer der am meisten erwarteten Filme, die im Jahr 2024 übrig bleiben, aber als er zum ersten Mal formalisiert wurde, sah das Projekt vielleicht ganz anders aus als heute.

Im Gespräch mit Total Film (via GamesRadar) sagte Furiosa-Produzent Doug Mitchell, dass der Film lange auf sich warten ließ. "Furiosa war also schon vor 15 Jahren bereit, was die Geschichte angeht", sagte er. Zu einem bestimmten Zeitpunkt war der Film als Anime-Projekt geplant, bei dem Mahiro Maeda Regie führte. Maeda hat zuvor an anderen berühmten Animes wie Neon Genesis Evangelion, einem Kurzfilm in The Animatrix und einer Handvoll Studio Ghibli-Werken wie Porco Rosso und Nausicaä of the Valley of the Wind gearbeitet.

Anstelle eines Animes bekommen wir ein Live-Action-Prequel zu Mad Max: Fury Road mit Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle als unsere Furiosa. Nächsten Monat werden wir endlich den Film zu sehen bekommen, an dem über ein Jahrzehnt gearbeitet wurde.