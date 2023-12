Furiosa: A Mad Max Saga Trailer tauscht Charlize Theron und Tom Hardy mit Anya-Taylor Joy und Chris Hemsworth aus

Die Gerüchte, dass George Miller ein Prequel zu Mad Max: Fury Road macht, machten vor sieben Jahren die Runde, also haben wir lange darauf gewartet, zu sehen, wie eine jüngere Furiosa (gespielt von Charlize Theron im Jahr 2015) es geschafft hat, ihre ersten Jahre unter der Kontrolle von Warlord Dementus zu überleben. Sagen wir einfach, sie musste dafür kämpfen.

Weil George Miller und seine Crew den ersten Trailer für Furiosa: A Mad Max Saga: A Mad Max Saga geteilt haben, und es wird absolut klar, dass Anya-Taylor Joys Titelfigur noch krasser ist als Peach in The Super Mario Bros. Movie. Das muss sie auch, denn Dementus zieht in den Krieg gegen Chris Hemsworths The Immortan Joe. Dies wird anscheinend zu einigen absolut verrückten Fahrzeugkämpfen führen, ähnlich wie in Fury Road, einigen Rückblenden in ihre Kindheit und natürlich wie sie ihren linken Arm verloren hat.

Furiosa: A Mad Max Saga wird am 22. Mai 2024 Premiere feiern, wenn alles nach Plan läuft.