Furiosa: A Mad Max Saga enthüllt finalen Trailer

HQ

Furiosa: A Mad Max Saga wird in etwas mehr als ein paar Wochen veröffentlicht, und wir haben einen letzten Blick auf den Film geworfen, bevor das passiert.

In dem kurzen Trailer erhalten wir einen Blick auf Dementus und Furiosa in der frühen Phase ihres Lebens, gefolgt von Filmmaterial von Mad Max: Fury Road, das in umgekehrter Reihenfolge spielt. Dann gibt es jede Menge Action und noch ein paar Aufnahmen von Anya Taylor-Joy mit dem ikonischen rasierten Kopf-Look, den wir aus Furiosas Einführung kennen.

Werdet ihr Furiosa sehen, wenn es veröffentlicht wird?