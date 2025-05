Furia zum Rainbow Six Re:Load 2025 Champion gekrönt

HQ

Das allererste kompetitive Turnier, das am Rainbow Six: Siege X gespielt wurde, ging am Wochenende zu Ende. Bei der Veranstaltung, die als Re:Load bekannt ist, reisten 20 der besten Teams aus der ganzen Welt nach Rio de Janeiro, um über einen Zeitraum von acht Tagen um einen Teil des Preispools von 520.000 US-Dollar zu kämpfen. Jetzt, da dieses Event vorbei ist, haben wir einen Gewinner, den wir ins Rampenlicht rücken können.

Furia hat sich durchgesetzt, nachdem sie im großen Finale CAG Osaka überzeugend mit 3:0 besiegt haben. Furia erwies sich während des gesamten Events als harte Nuss, die es zu knacken galt, verlor in der Gruppenphase nur eine Karte und blieb dann bis in die Playoffs ungeschlagen. Das bedeutet, dass Furia mit einem Preisgeld von 170.000 US-Dollar in der Tasche nach Hause gereist ist, während drei seiner Spieler die drei spektakulärsten Einzelpreise mit nach Hause nahmen.

Gustavo "HerdsZ" Herdina wurde zum MVP des großen Finales gekrönt, während Diego "Kheyze" Zanello mit vier MVP-Siegen die meisten MVP-Siege des gesamten Turniers mit nach Hause nahm. Der MVP des Gesamtturniers ging jedoch an João "Jv92" Vitor, was die Dominanz von Furia in diesem ersten Siege X Event beweist.