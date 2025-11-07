Furia steht nun an der Spitze der Counter-Strike 2 Valve Global Rankings

HQ

Es gibt einen neuen König an der Spitze der globalen Rangliste von Valve Counter-Strike 2 . Nach einer langen Zeit, in der die Franzosen Team Vitality an der Spitze der Rangliste standen, ist nun die Südamerikanerin Furia an die Spitze der Rangliste aufgestiegen.

Insgesamt hat Furia 1.959 Valve Punkte erzielt, womit das Team Team Vitality mit 1.950 Punkten überholt hat. Zugegeben, das könnte sich relativ bald ändern, da sowohl Team Vitality als auch Furia zum Zeitpunkt des Schreibens noch bei IEM Chengdu am Leben sind, auch wenn ersteres gegen Astralis um sein Turnierleben kämpft.

Das andere Team, das man im Auge behalten sollte, ist Team Falcons, das 1.949 Punkte hat und sein Halbfinalticket bereits bei IEM Chengdu gelöst hat, was bedeutet, dass ein anderes Team auch sehr, sehr bald die Rangliste anführen könnte.