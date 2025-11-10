Furia besiegt Team Vitality und holt sich die IEM Chengdu Trophy

HQ

Eines der letzten großen Counter-Strike 2 Turniere des Jahres ging am Wochenende zu Ende, als Intel Extreme Masters Chengdu 2025 zu Ende ging. Nach ein paar hektischen Wochen der Action traten schließlich Furia und Team Vitality im großen Finale gegeneinander an, und nachdem das brasilianische Team kürzlich die Spitze der Valve CS2-Rangliste erreicht hatte, hat es seinen Platz auf dem Thron weiter gefestigt.

Furia besiegte Team Vitality in einer dominanten 3:0-Manier, ein Sieg, der das Team mit einem Preisgeld von 125.000 US-Dollar nach Hause bringt und es als eines positioniert, das man vor dem BLAST Rivals Fall 2025 -Turnier in dieser Woche und dem StarLadder Budapest Major kurz danach im Auge behalten sollte.

Es sollte gesagt werden, dass dies auch eine ziemlich große Sache ist, da dieses Ergebnis auch bedeutet, dass es das erste Mal seit acht Jahren ist, dass ein mehrheitlich brasilianisches Team einen IEM-Titel gewonnen hat, ein Rekord, den Furia wahrscheinlich bald wieder zu den Akten legen wird, wenn er den bevorstehenden Turnieren und den Turnieren 2026 seinen Stempel aufdrückt.