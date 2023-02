Für The Mandalorian ist kein Ende in Sicht

HQ

Mit der dritten Staffel von The Mandalorian, die diese Woche auf Disney+ erscheint, war der Serienautor, Produzent und gelegentliche Regisseur Jon Favreau kürzlich in alle Arten von Pressejunkets verwickelt, und in diesem Sinne sprach er in einem Interview mit Total Film an, was die Pläne für das Serienfinale sind - von denen es noch keine gibt.

Auf die Frage, ob wir einen Endpunkt für die Serie erreichen, sagte Favreau:

"Nein, das tue ich nicht - ich denke, das Schöne daran ist, dass es ein mittleres Kapitel einer viel größeren Geschichte ist. Und obwohl wir im Laufe der Zeit eine Auflösung mit diesen Charakteren haben werden, denke ich, dass diese Charaktere in den größeren Umfang und Maßstab passen, aber es ist nicht so, dass es ein Finale gibt, auf das wir aufbauen, das ich im Sinn habe. Ganz im Gegenteil, ich liebe es, dass diese Geschichten immer weiter gehen. Und so könnten diese Charaktere möglicherweise für eine Weile bei uns sein, und ich liebe es wirklich, Geschichten mit ihrer Stimme zu erzählen, und ich liebe die Art und Weise, wie sich die Abenteuer entwickeln, und ich freue mich darauf, noch viel mehr zu tun."

Lange Rede, kurzer Sinn, wenn Mando und Grogu die Galaxie zerreißen sehen, erwarten Sie in Zukunft noch viel mehr von dieser Art von Action.