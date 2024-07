Für Spiele im neuen DC-Universum ist nach wie vor geplant, dass sie die gleichen Schauspieler wie in den Filmen haben

HQ

Als James Gunn die Leitung von DC übernahm und die Mission hatte, das Universum neu zu starten, um es kohärenter und beliebter zu machen, teilte er große Pläne.

Unter anderem werden wir direkt in ein Universum geworfen, in dem es bereits Superhelden gibt, um sogenannte Origin-Stories vermeiden zu müssen, und er wollte auch, dass wir die Helden erkennen können, egal ob es sich um Spiele oder Filme handelt. Dies würde sich zum Beispiel darin widerspiegeln, dass die Filmhelden auch in Videospielen wieder in ihre Rollen schlüpfen würden.

Aber wir haben noch keine DC-Spiele im neuen Universum gesehen, und da es schon ein paar Jahre her ist, hat ein Benutzer Gunn in Threads danach gefragt und sich auch gefragt, ob es My Adventures mit Superman enthält. Gunn beantwortete, wie so oft in der Vergangenheit, die Frage und erklärte, dass die Pläne fest seien, aber nur für Projekte im DCU (die bereits erwähnte Superman -Serie nicht mitgerechnet).

Wenn rechtzeitig ein Superman -Spiel veröffentlicht wird, können wir davon ausgehen, dass David Corenswet auch dort Jor-Els Sohn spielen wird, genau wie im Film, der im Juni 2025 Premiere feiert.