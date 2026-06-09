Für Passagiere, die im Notfall im Flugzeug Taschen mitnehmen und filmen, können Bußgelder eingeführt werden

HQ

Die globale Fluggesellschaft Iata startet eine neue Sicherheitskampagne, da sie feststellt, dass Flugzeugpassagiere zunehmend ihre Taschen mitnehmen und in Notfällen filmen. Branchenexperten schlagen vor, dass für dieses Verhalten Bußgelder verhängt werden könnten und sollten, da dadurch Leben gefährdet werden.

Handgepäck mitzunehmen klingt nicht allzu zeitaufwendig, aber wenn es dann jeder tut, wirkt es sich stark darauf aus, wie schnell die Leute ins Flugzeug ein- und aussteigen können. Handgepäck kann auch Rutschen beschädigen und möglicherweise Verletzungen verursachen, wenn Menschen versuchen, ein Flugzeug zu evakuieren. Iatas neue Kampagne konzentriert sich darauf, ein Leben zu retten, nicht eine Tasche, da sie die Menschen dazu auffordert, ihr Gepäck zurückzulassen.

Nick Careen, Senior Vice President für Betrieb und Sicherheit bei Iata, sagte gegenüber The Guardian, dass man die Passagiere zuerst über die Regel informieren möchte, dass sie Gepäck zurücklassen müssen. "Vier von zehn Passagieren merken gar nicht, dass es eine Erwartung ist, ihren Kram zurückzulassen," sagte Careen.

Careen befürwortet auch Geldstrafen, um diesen Trend zu stoppen. "Fangen wir mit der Aufklärung an – dann müssen wir etwas drakonischer werden, sei es durch Strafen oder eine Sperre für den Gepäckfach", sagte er.

Notfälle sind auf Flügen selten, daher ist leicht zu verstehen, dass manche die Regel vergessen könnten, ihr Gepäck zurückzulassen. Allerdings könnte es bei Sicherheitsproblemen sein, dass das Vergessen dieser Regel bald viel Geld kosten könnte.