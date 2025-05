Für Elizabeth Dulau aus Andor ist die Rolle der Lara Croft eine "Traumrolle"

HQ

Der Name Elizabeth Dulau ist wahrscheinlich unbekannt, aber wenn Sie gerade Andor gesehen haben, werden Sie ihre erste große Rolle kennen. Sie spielte Kleya Marki, die Concierge in Luthen Raels Antiquitätengeschäft. Kleya hatte jedoch viel mehr Saiten am Bogen und scheute sich nicht, im Namen der Rebellen ernsthafte Routinearbeit zu leisten.

Elizabeth Dulau wurde weithin für ihre Leistung gelobt und es wurde berichtet, dass die Rolle gerade wegen dieser guten Leistung größer wurde, als sie ursprünglich beabsichtigt war. Aber was wird sie als nächstes tun? Wir wissen es noch nicht, aber dank eines Interviews mit Country & Town House haben wir zumindest eine Vorstellung davon, wen die britische Schauspielerin gerne spielen würde. Auf die Frage nach der Traumrolle antwortete sie:

"Ehrlich gesagt, wäre eine Traumrolle tatsächlich eine Art Actionheldin - jemand wie Lara Croft! Die Leute, die mich am besten kennen, wären überhaupt nicht überrascht, wenn ich das sagen würde. Als Kind vergötterte ich Charaktere wie sie und Indiana Jones, die im Haus herumliefen und gegen imaginäre Bösewichte kämpften. Ich hatte sogar einen Spielzeug-Pfeil und Bogen! Zu sehen, wie eine weibliche Figur unbestreitbar so cool, klug und körperlich leistungsfähig ist, war für mich als Kind so inspirierend, und mein Leben würde sich wirklich schließen, wenn ich jemals die Chance bekäme, so etwas für andere Kinder zu sein."

Kürzlich wurde bestätigt, dass Sophie Turner die Ehre zukommen würde, Lara Croft in einer TV-Serienadaption auf Amazon Prime zu spielen, die jedoch abgesagt wurde. Wenn sich jedoch jemand dazu entschließt, die Arbeit wieder aufzunehmen, scheint Dulau bereit zu sein, die Verantwortung für die Plünderung von Gräbern zu übernehmen.