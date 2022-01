Für den Spielfilm The Batman braucht ihr drei Stunden Zeit

HQ

Am 4. März startet der Action-Blockbuster The Batman international und dank IMDB wissen wir nun, dass der Streifen eine Laufzeit von 2 Stunden und 55 Minuten hat. Das neue Projekt vom Regisseur Matt Reeves ist somit elf Minuten länger als The Dark Knight Rises (2 Stunden, 44 Minuten), wird in der Kategorie "Längster Superheldenfilm" jedoch von Avengers: Endgame toppt mit 3 Stunden und 1 Minute Laufzeit getoppt.

The Batman hat die US-Altersfreigabe a PG-13 erhalten, wird in den Vereinigten Staaten also für Kinder ab 13 Jahren freigegeben sein, die in Begleitung ihrer Eltern ins Kino gehen. Das überraschte viele Fans, da die bisherigen Trailer einige erwachsene Themen anschnitten. Wenn ihr euch noch vor der Premiere im März einen musikalischen Eindruck von The Batman einholen wollt, dann könnt ihr euch einen Teil des Soundtracks auf Youtube anhören.