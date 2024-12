Für den Rest des Dezembers wird ein Kurzfilm von Wallace & Gromit auf die Battersea Power Station projiziert

HQ

Im Rahmen eines gemeinsamen Marketing-Auftritts von Apple und Aardman, um die Aufmerksamkeit der Menschen vor den Feiertagen auf die neue iPhone-Reihe zu lenken und gleichzeitig die Begeisterung für Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl weiter zu steigern, der Ende dieses Monats in Großbritannien und Anfang Januar weltweit über Netflix startet, haben die beiden an einem neuen Kurzfilm zusammengearbeitet.

Der Film zeigt Wallace & Gromit, wie sie sich auf die Feiertage vorbereiten und einen fantastischen Weihnachtsbaum aufstellen. Der Kurzfilm hat jedoch einen kleinen Haken, da er nur persönlich im Battersea Power Station in London zu sehen ist, wo der Film auf zwei der Türme des Gebäudes projiziert wird.

Sie können es in Aktion sehen, indem Sie sich das Video ansehen, das von Apple -Chef Tim Cook auf X geteilt wurde, das auch bestätigt, dass das Video vollständig mit einem iPhone aufgenommen wurde, was Aardman erklärt, indem er Folgendes hinzufügt:

"Wir haben das iPhone 16 Pro Max verwendet, um eine kurze Animation zu erstellen, die die ikonischen, 101 Meter hohen Schornsteine verwandelt, die über der Themse aufragen. Das iPhone 16 Pro Max wurde am Set auf motorisierten Köpfen montiert, um zwei Blickwinkel der Weihnachtsbäume aufzunehmen und insgesamt 6.000 Bilder aufzunehmen. Acht iPhone 16 Pro Max-Geräte nutzten die 5-fach Telekamera, um superhochauflösende Bilder in ProRAW aufzunehmen, die dann Bild für Bild zu einem atemberaubenden 6K-Video zusammengefügt wurden."