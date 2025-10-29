Für den Performance Director von Baldur's Gate III war Larians Einbeziehung von Neutrumpronomen "ein Game-Changer"

HQ

Baldur's Gate III war in der Spieleindustrie auf so vielen Ebenen ein Game Changer, dass es auch heute, mehr als zwei Jahre nach seiner vollständigen Veröffentlichung und acht massiven Inhaltsupdates später, immer noch weit über praktisch jeder großen Veröffentlichung dieser Generation steht. Sein Design und seine Entwicklung sind auch eine Absichtserklärung dafür, wie gut Larians Maschinen geölt sind, um Projekte von großem Umfang zu übernehmen, aber immer mit dem Ziel vor Augen, etwas Besonderes für alle Spieler zu schaffen, und die folgende Tatsache ist der Beweis dafür.

Während eines kürzlichen Interviews mit The Gamer erinnerte sich die stellvertretende Regisseurin und SchauspielkolleginBaldur's Gate III an ihre Arbeit am cRPG und lobte auch Larians Entscheidung, alle Dialoge des Spiels neu aufzunehmen, um die Geschlechtsneutralität zu erhöhen.

Und auch wenn es kritischere Kritiker gegenüber solchen inklusiven Entscheidungen geben mag, besteht kein Zweifel daran, dass Baldur's Gate III sehr gut abgeschnitten hat, und vielleicht zum Teil wegen ihnen. Baranova sagt: "Inklusion kann immer verbessert werden, denke ich, in allen Bereichen, aber ich denke, Baldur's Gate 3 hat sich sehr, sehr gut geschlagen und sich sehr gut verkauft."

"Es war eine radikale Veränderung. Brillant. Wir hatten bereits mit den Aufnahmen begonnen und wir hatten viele Zeilen mit den Pronomen er und sie, aber wir riefen die Leute zurück, um sicherzustellen, dass, auch wenn es nur eine Zeile war, es sie/sie waren", und fügte hinzu, dass "die Entwickler das zur Kenntnis nehmen. Sie können diese Risiken eingehen und die Früchte ernten, wenn Sie es von ganzem Herzen tun. Mach es mit einem guten Drehbuch, mit guten Darstellern und Regie, und sei leidenschaftlich dabei."

Was hältst du davon, und glaubst du, dass Baldur's Gate III andere große Entwicklungen dazu ermutigen wird, inklusiv zu sein und dieses Segment von Spielern zusätzlich zu den normativen zu erreichen? Übrigens, wenn ihr einen genaueren Blick auf die Arbeit der Synchronsprecher in Baldur's Gate 3 werfen wollt, verpasst nicht unser eigenes Interview mit Samantha Béart, die Karlach gesprochen hat.