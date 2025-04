Für den Fall, dass es irgendwelche Zweifel gab, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment ist eine kanonische Geschichte

Obwohl alle aktuellen "Musou" auf dem gleichen Fundament aufgebaut sind, muss man sagen, dass Koei Tecmo schon immer besondere Sorgfalt in die Hyrule Warriors-Teile gesteckt hat. Dies machte sich besonders in Hyrule Warriors: Age of Calamity bemerkbar, das als kanonisches Prequel zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild diente und den Kampf gegen Calamity Ganon 100 Jahre vor den Ereignissen von Breath of the Wild aufzeichnete. Und später in diesem Jahr werden wir den dritten Teil der Serie in Hyrule Warriors: Age of Inprisonment erhalten, der die Geschichte des uralten Krieges zwischen dem neu gegründeten Hyrule und den Streitkräften von Ganondorf erzählt. Und die Erzählung ist von Aonuma und seinem Team voll und ganz gutgeheißen, denn es wird auch ein kanonischer Teil der Serie sein.

Dies wurde im englischen Text der Pressemappe von Nintendos Switch 2 bestätigt. In anderen Sprachen war die Übersetzung verwirrend und ungenau, aber jetzt haben wir eine genaue Bestätigung, dass Age of Inprisonment ein offizielles Prequel sein wird, das in die The Legend of Zelda-Serie integriert wird.

Im Moment haben wir noch kein definitives Veröffentlichungsdatum, das über das Winterfenster 2025 hinausgeht, aber Hyrule Warriors: Age of Inprisonment wird exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen.