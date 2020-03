Für das heutige GR Live kehren wir zu Nioh 2 zurück

Heute erscheint Nioh 2 auf der Playstation 4 und somit bekommen viele wartende Spieler endlich die Gelegenheit, selbst in die Fortsetzung des Action-Rollenspiels von...

Ab 16 Uhr: GR Live zeigt Nioh 2

am 11. März 2020 um 14:20 NEWS. Von Mike Holmes

In der heutigen Episode von GR Live knüpfen wir uns das neue Soulslike von Team Ninja vor, das in Deutschland am Freitag für die PS4 erscheinen wird.