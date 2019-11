Für Blizzard ist Diablo IV nur "das erste Kapitel eines neuen Buches"

Diablo IV scheint nicht nur das bislang größte Spiel der Serie zu werden, es könnte wohl auch eine neue Evolutionsstufe im Segment der Live-Spiele für Blizzard sein. Laut einem Bericht von AusGamers sei das Spiel darauf ausgelegt, das Interesse des Spielers über einen langen Zeitraum hinweg bei sich zu behalten. Im Interview hat ihnen der Art Director John Mueller bestätigt, dass das Spielen von Diablo IV dem Lesen des ersten Kapitels eines Buches gleicht. Und wie passt das zusammen? Na weil der Rest des Buches offenbar als DLC kommt:

"Diablo IV ist wie das erste Kapitel eines Buches. Wir wollen eine große Geschichte erzählen und wir wollen sie hoffentlich sehr lange erzählen. Wir behandeln es wie das erste Kapitel eines Buches und Lilith als eine Schlüsselfigur darin. Es fühlt sich großartig an zu wissen, dass noch all diese anderen Charaktere in der Zukunft zurückkehren könnten. Oder neue Charaktere, die wir noch nie gesehen haben."

Solche Live-Spiele sind eine tolle Sache, wenn man darauf richtig Lust hat und es nichts anderes gibt, das einem Spaß macht. Wichtig ist hierbei die richtige Kommunikation, sodass die Spieler wissen, mit wie vielen Inhalten sie zum Verkaufsstart rechnen können und wann die nächsten Inhalte anstehen. Was haltet ihr von dieser Art Spiel?