Funselektor präsentiert ersten Blick auf das Gameplay von Over the Hill

Der Indie-Entwickler Funselektor hat eine Reihe interessanter und einzigartiger Rennerlebnisse geschaffen, sei es Art of Rally oder das neuere Golden Lap. Als nächstes wird es etwas anders sein, denn das Ziel ist es, die Spieler zu ermutigen, eine schöne Umgebungswelt zu erkunden.

Das fragliche Spiel ist Over the Hill, und als Teil der Triple-i-Initiative hat der Entwickler einen ersten Blick auf das Gameplay für dieses Projekt geworfen und uns in die Wildnis entführt, um nur eine Handvoll der Herausforderungen und Offroad-Hindernisse zu präsentieren, die umschifft werden müssen, um ein Ziel zu erreichen.

Over the Hill versucht, die Spieler hinter das Steuer von Fahrzeugen aus den 1960er bis 80er Jahren zu versetzen und findet in atemberaubenden Landschaften auf der ganzen Welt statt. Die Action kann entweder alleine oder mit bis zu vier Spielern gespielt werden, beinhaltet die Möglichkeit, Ausrüstung zu verwenden, um Umweltprobleme zu meistern, und einen Tag- und Nachtzyklus, um das Abenteuer frisch zu halten.

Das genaue Veröffentlichungsdatum für Over the Hill muss noch festgelegt werden, darüber hinaus wird es später in diesem Jahr auf Steam geben, aber ihr könnt euch den neuen Gameplay-Trailer unten ansehen.