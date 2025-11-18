FunPlus Phoenix verlässt LPL, Riot Games kauft den Slot des Clubs zurück

HQ

Riot Games hat bekannt gegeben, dass die League of Legends Professional League (LPL) offiziell etwas anders aussehen wird, wenn sie in die Saison 2026 startet. Die chinesische Region wird das charakteristische Logo und Trikot von FunPlus Phoenix nicht mehr tragen, da der erfahrene Club die LPL verlassen hat, nachdem Riot den Platz in der Liga zurückgekauft hat.

Wie in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Weibo bestätigt wird, wird dies als Umstrukturierungsmaßnahme beschrieben, die die Wettbewerbsfähigkeit der Liga in Zukunft optimieren und verbessern wird.

Sie fragen sich vielleicht, ob das bedeutet, dass der Slot an eine andere Organisation verkauft wird, aber das scheint nicht möglich zu sein, da dies vielmehr der fortlaufende Prozess der Schrumpfung der LPL ist, die 2024 begann, als Rare Atom Slot zurückgekauft wurde und die LPL-Größe von 17 auf 16 Teams reduziert wurde.

Die nächste Frage ist, wie viele Teams die LPL vor der Saison 2026 haben wird, da Sheep Esports erklärt, dass es Berichte gibt, dass auch der Slot von Royal Never Give Up zurückgekauft werden könnte, was bedeutet, dass die LPL im nächsten Jahr möglicherweise nur 14 Teams umfasst.

Dennoch ist das eine ziemlich große Sache, da FPX seit dem Beitritt zur Liga in der Saison 2018 ein Schlüsselmitglied der LPL ist und seitdem unterschiedliche Erfolge erzielt hat.