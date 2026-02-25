Funko wird neue TV- und Filmprojekte mit einem KI-gestützten Unterhaltungsunternehmen entwickeln

HQ

Wenn Sie die Gerüchte gehört und gedacht haben, Funko sei finanziell nicht am sichersten, dann scheinen wir einen Trick übersehen zu haben, denn die Marke ist zuversichtlich genug, um einen neuen Film- und TV-Deal abzuschließen, um mehrere Projekte basierend auf den seelenlosen Sammelfiguren zu produzieren.

Laut Variety sieht Funkos neuer Vertrag eine Partnerschaft mit Rideback vor, der Produktionsfirma hinter der Lego-Filmreihe und Netflix' Version von Avatar: Der Herr der Elemente. Es arbeitet außerdem mit dem KI-gestützten Unterhaltungsunternehmen Spuree zusammen. Es wird animierte, hybride und Live-Action-Serien und Filme in geskripteten und ungeskripteten Formaten erstellen.

Dieser Deal ist "darauf ausgelegt, neue Storytelling-Möglichkeiten zu erschließen, die auf Funkos weltweit anerkannten Marken und der tiefen Fanbindung basieren, während skalierbare Franchises entstehen, die über Bildschirme, Plattformen und andere Verbraucherkontakte hinweg verfügbar sind", so Funkos neue Partner.

"Funko steht im Zentrum der Fankultur und verwandelt die Momente, die Menschen lieben, in sammelwürdige Charaktere, mit mehr als einer Milliarde Produkten in den Händen von Fans weltweit", sagte Funko-CEO Josh Simon. "Ridebacks unvergleichliche Fähigkeit, geliebte Spielzeuge und Charaktere – wie Lego & 'Lilo & Stitch' – in weitreichende, emotional berührende Geschichten zu verwandeln, macht sie zu einem idealen Partner. Gemeinsam mit Spuree freuen wir uns, ein neues Kapitel des Geschichtenerzählens für Funko-Fans überall zu eröffnen."

Es gibt noch keine konkreten Projektdetails, da diese voraussichtlich mit der Zeit kommen. Ein Funko-Film befindet sich seit Jahren in der Entwicklungsphase bei Warner Bros., ist aber nie darüber hinausgegangen.