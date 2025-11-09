Funko steht nach starkem Umsatzrückgang vor ungewisser Zukunft

HQ

Es war ein hartes Jahr für den amerikanischen Spielwarenhersteller Funko, der in seinem jüngsten Quartalsbericht bekannt gab, dass erhebliche Unsicherheit hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens besteht, in den nächsten zwölf Monaten weiter zu arbeiten. Allein im letzten (dritten) Quartal sind die weltweiten Verkäufe von Sammlerstücken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 15 % zurückgegangen.

Besonders deutlich zeigt sich der Rückgang auf dem US-Markt, wo der Umsatz im Berichtszeitraum um 20 % zurückging. Die Schulden von Funko sind stark gestiegen und belaufen sich nun auf mehr als 240 Millionen Dollar – 60 Millionen Dollar mehr als zu Beginn des Jahres.

Den Problemen liegen mehrere Faktoren zugrunde: Überproduktion, verminderte Kaufbereitschaft der Sammler, gestiegene Zölle und Kosten sowie Zurückhaltung seitens des Handels. Trotz der Herausforderungen weist das Unternehmen jedoch auf einige Lichtblicke hin - darunter die Einführung neuer Produkte und die Bemühungen, in neue Gebiete zu expandieren.

