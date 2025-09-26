Funko präsentiert die neuen Figuren von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle

Der erste Film der Trilogie, der die Geschichte von Kimetsu no Yaiba abschließen wird, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle, begeistert die Mainstream-Märkte auf der ganzen Welt und hat bis heute bereits über 560 Millionen US-Dollar eingespielt (laut Box Office Mojo). Natürlich hat das Publikum das Fieber für Tanjiro Kamado und seine Freunde (und Feinde) angenommen und ist auf der Suche nach allen Arten von Merchandising. Und wenn du ein Fan des Sammelns von Funko-Figuren bist, wirst du es lieben.

Die The Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle Funko-Figurenlinie ist jetzt erhältlich, eine Sammlung, die vier Pop! Figuren, bestehend aus Akaza, Smiling Nezuko Kamado, Nezuko Kamado in dämonischer Form, Chachamaru und Doma. Es gibt auch zwei Pop! Schlüsselanhänger-Modelle (Akaza und Tanjiro Flash Dancing) und eine spezielle "Pop! Posterfigur von Tanjiro Kamado, die mit der Figur ein Diorama bildet.

Die Pop! Die Figuren kosten 13 Euro, während die Pop! Schlüsselanhänger kosten 5 Euro. Die Tanjiro Pop! Die Posterfigur wird für 25 Euro im Handel erhältlich sein.

Werden Sie die Kollektion in die Hände bekommen, um die Veröffentlichung von Infinity Castle zu feiern?

