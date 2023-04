Funko Fusion vereint alle Arten von Franchises in einem brandneuen Spiel

Funko Pop-Figuren gibt es schon seit vielen Jahren und es gab Versuche, Videospiele auf der Grundlage des Konzepts zu entwickeln, aber Funko Fusion scheint das bei weitem ehrgeizigste zu sein.

Es wird von 10:10 Games entwickelt, der verspricht, dass wir Charaktere aus "Jurassic World, Zurück in die Zukunft, The Umbrella Academy, The Thing, Child's Play 2, Masters of the Universe und anderen Blockbustern" treffen werden. Arthur Parsons, 10:10 Games' Design Director und Mitbegründer, hatte in der Pressemitteilung Folgendes zu sagen:

"Es ist unglaublich aufregend, allen zeigen zu können, was die Mannschaft hier bei 10:10 Games vorhat. Wir nutzen die unglaublichen Eigenschaften, die uns von unseren Partnern bei Universal Games und Digital Platforms anvertraut wurden, und bringen sie zu einem Spielerlebnis zusammen, das unglaublich viel Spaß macht, überrascht, authentisch ist und das Fandom wie nie zuvor feiert, und das alles durch eine Funko-Linse."

Es wurden noch keine anderen Formate als PC und "Konsolen" bestätigt, aber das Spiel wird nächstes Jahr veröffentlicht und wir haben sowohl den ersten Trailer als auch eine Auswahl Screenshots unten.

Was hältst du von der Idee mit einer wilden Franchise-Verwechslung wie dieser?