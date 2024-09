HQ

Glücklicherweise habe ich es geschafft, mich davon abzuhalten, zu viele Funko Pop Figuren zu kaufen, aber es gab im Laufe der Jahre ein paar. Immerhin gibt es sie wie praktisch jedes Popkultur-Phänomen und noch mehr (ich habe ein paar von Masters of the Universe und Ronald Reagan in meinem Regal), so dass es leicht zu verstehen ist, warum sie so beliebt sind.

Jetzt, da 10:10 Games Funko Pop-Figuren in Videospiele verwandelt hat, haben sie genau das getan und es gibt eine fast schockierend große Auswahl an Marken, mit denen man spielen kann, von alten Klassikern wie Universal Classic Monsters über 80er-Jahre-Legenden wie Zurück in die Zukunft und Knight Rider bis hin zu moderneren Phänomenen wie Nope und M3gan. Zu Beginn des Abenteuers kannst du wählen, in welcher Serie du spielen möchtest, und einen von vier zugehörigen Charakteren auswählen, wobei ich mich entschieden habe, mit dem Lieblings-Masters of the Universe aus meiner Kindheit zu beginnen, genauer gesagt als Man-at-Arms.

Was mich begrüßt, ist eine bunte Welt und ein Tutorial-Level, das mir die Grundlagen beibringen soll. Jeder, der auch nur ansatzweise mit Videospielen vertraut ist, wird jedoch sofort süchtig sein. Das Basis-Setup ist die Standardvorlage 1A für Third-Person-Action, bei der du dich mit dem linken Analogstick bewegst und die Kamera mit dem rechten steuerst. Mit der rechten Abzugstaste kannst du aus der Hüfte schießen und wenn du die linke Abzugstaste gedrückt hältst, erhältst du das Zielvisier. Mit der A-Taste kannst du springen und die anderen werden zum Beispiel zum Aufheben von Dingen verwendet, während die Steuerplatine hauptsächlich zur Auswahl von Verbrauchsmaterialien (z. B. mehr Leben) verwendet wird.

Obwohl es sich im Wesentlichen um einen Third-Person-Shooter handelt, ist das Gameplay von Funko Fusion den Lego-Spielen ziemlich ähnlich. Die Zeichen sind jedoch deutlich größer und näher an der Kamera, genauso wie z.B. in Gears of War. Natürlich sind alle Funko-Charaktere einzigartig und bewegen sich unterschiedlich schnell, haben unterschiedliche Arten von Waffen und so weiter, aber die Unterschiede sind immer noch etwas geringer, als ich es mir erhofft hätte und ich finde es selten einen großen Unterschied, für welchen ich mich entscheide. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie unzufrieden sind, können Sie während des Abenteuers fast jederzeit wechseln, wenn Sie möchten.

Funko Fusion bietet sieben Welten, die du nacheinander freischaltest, aber bevor du so weit kommst, treffen wir Freddy Funko, dessen Fabrik vom bösen Eddy Funko angegriffen wird, der es auf die Krone des Ersteren abgesehen hat. Nach einem Kampf zwischen den beiden beginnt die Kampagne, in der du Freddys inzwischen zerstörte Krone wiederherstellen musst. Das ist die Grundprämisse, aber ich denke, sie funktioniert sehr gut, weil die Geschichte offensichtlich mit einem Augenzwinkern und als Ausrede geschaffen wird, um Abenteuer in geliebten Welten mit ebenso geliebten Charakteren zu erleben.

Die Level sind selten traditionell gestaltet und drehen sich daher nicht unbedingt darum, von Punkt A nach B zu kommen, sondern um Szenarien. Stattdessen ist es dein Ziel, spezielle Aufgaben zu erfüllen, wie das Chaos im Jurassic Park zu überleben oder Skeletor daran zu hindern, Castle Grayskull zu übernehmen. Die Levels sind übersät mit Gegenständen, die freigeschaltet und gesammelt werden können, und es wimmelt nur so von Feinden. Darüber hinaus musst du Vinyl sammeln, Währung, mit der du Upgrades, mehr Leben und Bonusgegenstände kaufen kannst.

So weit, so gut, und es gibt vieles, was ich an Funko Fusion mag, nicht zuletzt die Cameo-Levels und Cameo-Quests, die kleine Dosen Fanservice bieten, um das Funko Pop-Gefühl weiter zu bereichern, dass dies wirklich ein Obstsalat aller Marken ist. Das einzige Problem ist, dass es nicht sehr viel Spaß macht zu spielen.

Es fehlt das Gefühl für den Feinschliff und es ist oft etwas unklar, was man eigentlich als nächstes tun soll. Ohne wirklich zu wissen, warum, erfülle ich oft Unterziele und bekomme eine neue Mission, und manchmal renne ich einfach eine kleine Ewigkeit herum und versuche herauszufinden, was ich tun muss, um die Fortsetzung auszulösen - und das alles, während eine endlose Menge von Feinden an scheinbar zufälligen Orten spawnt und auf mich schießt, ohne dass ich überhaupt die Chance habe, sie zu sehen.

Während Schüsse abgegeben werden, vibriert der Controller fast ununterbrochen, und wer ausweichen und wegrutschen wollen ohne Treffer wegrutschen will, wird schnell frustriert feststellen, dass das einfach nicht möglich ist. Die Spielsteuerung ist zu klobig und wenn du den Feind, der gerade in deinem Nacken gespawnt ist, nicht sehen kannst, wirst du auch den Schuss in deinem Hinterkopf nicht sehen. Um zu heilen, musst du aus einer Plastikflasche trinken (die gegen zusätzliches Vinyl verpfändet werden kann - eine lustige Geste), was du tust, indem du die X-Taste gedrückt hältst, aber wenn du angeschossen wirst, bricht die Animation ab. Unterm Strich kann man ohne Erfolg herumlaufen und versuchen, sich wiederzubeleben, was unvergleichlich frustrierend ist.

Wenn du stirbst, verwandelst du dich in einen Geist und musst Geld bezahlen, um wiederbelebt zu werden, aber nur eine bestimmte Anzahl von Malen, bevor du den Game Over-Bildschirm erhältst. Der Koop-Modus fehlt leider, obwohl er auf dem Weg ist, aber jemanden zum Spielen zu haben, der mich nach einem Tod wiederbeleben oder mich decken könnte, wenn ich versuche, Leben zu benutzen, würde wirklich Wunder für das Spiel bewirken. Es hilft auch nicht, dass es von mehreren technischen Fehlern geplagt ist, die dazu geführt haben, dass ich Kurse mehrmals neu starten musste.

Es gibt auch eine Menge sogenannter Gating, um Dinge freizuschalten. Genau wie in den Lego-Spielen kann man zu bereits fertiggestellten Strecken zurückkehren, um zu versuchen, alles zu finden, und einige Plastikfiguren sind geradezu hoffnungslos zu bekommen (KFC-Legende Colonel Sanders ist einer der größten Übeltäter). Wenn du weißt, dass du es geliebt hast, alle Lego-Figuren in den Lego-Spielen freizuschalten, wird dir auch dieses Spiel gefallen, aber für mich fühlt es sich eher nach langweiligem Design an und wenn das grundlegende Gameplay nicht hält, wird es eher zu einer lästigen Pflicht als zu Unterhaltung.

Insgesamt wird man das Gefühl nicht los, dass es sich bei Funko Fusion wahrscheinlich eher um eine Beta als um ein fertiges Spiel handelt. Es ist ein bisschen zu locker zusammengefügt, ohne den Gesamtkleber, der es zusammenhängend wirken lässt. Und keines der verschiedenen Teile ist besonders gut, weil die Politur fehlt. Ich löse Probleme, weiß aber nicht, was ich getan habe, benutze Bonusgegenstände, ohne zu wissen, was sie tun, und Zwischensequenzen werden aktiviert, ohne dass ich wirklich verstehe, warum. Und wenn ich erst einmal herausgefunden habe, was ich tun soll, wie zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Tieren zu töten, ist es meistens eintönig langweilig.

Das Highlight von Funko Fusion sind die Charaktere, die sich hier drängen, von Scott Pilgrim über Marty McFly bis hin zu Mega Man selbst, oft mit wirklich coolen Designs und oft bekannten Musikschnipseln, die sofortige Endorphin-Kicks geben. Aber das ist noch nicht genug. Mit mehr Zeit im Ofen und vor allem im Koop-Modus hätte dies einige Wertungspunkte nach oben klettern können, aber im Moment ist es schwer, es irgendetwas anderem als eingefleischten Fans von Funko Pop zu empfehlen. Aber auch für sie stellt sich die Frage, ob es nicht besser ist, das Geld stattdessen für ein paar Plastikfiguren für die Sammlung auszugeben.