Funkelnde und glänzende Xbox-Peripheriegeräte angekündigt

Letztes Jahr kündigte Xbox eine Reihe von pastellfarbenen Accessoires an, die sie Designed for Xbox Spring Collection 2022 nannten, darunter Controller, Headsets und mehr. Jetzt sind sie zurück mit einer neuen Kollektion namens Designed for Xbox Summer Collection 2023.

Dieses Mal ist das Thema mehr Bling-Bling und mehrere Unternehmen waren an der Entwicklung der Produkte beteiligt. Dazu gehört auch Audeze, die ein Maxwell Ultraviolet Edition Wireless Gaming Headset auf den Markt bringen, das im Grunde eine limitierte Auflage ihrer gefeierten Maxwell-Serie ist, die großartigen Klang und 80 Stunden Betriebszeit mit einer Ladung bietet.

Dann haben wir den PowerA Advantage Wired Controller mit etwas, das sie Sparkle-Motiv nennen, und wenn man sieht, wie die Controller aussehen, versteht man, warum sie so heißen. Hyperkin setzt mit dem Xenon Wired Controller für Xbox in den Farben Cosmic Night und Twilight Galaxy ebenfalls auf funkelnde Controller. Wenn die Form erkennbar ist, liegt das daran, dass es sich um Nachbildungen der klassischen Xbox 360-Controller handelt.

Dann haben wir den PDP Wired Controller für Xbox, der mit den Farben Frosted Diamond und Australian Opal "Glitzern, Schimmern und Glitzern" bieten soll. Sie verfügen über mehrere zusätzliche Funktionen und können auch programmiert werden.

Zu guter Letzt haben wir in dieser Sommerkollektion die WD_BLACK D30 Game Drive SSD für Xbox. Eine externe SSD mit einem Terabyte, auf der Sie Ihre Spiele bequem speichern können, um sie nicht erneut herunterzuladen, und von der aus Sie Xbox-, Xbox 360- und Xbox One-Titel spielen können.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf Xbox Wire. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich in der Sommerhitze etwas richtig Glitzerndes zu gönnen.