Fünf weitere Kämpfer für Street Fighter V bestätigt

Street Fighter V hat bereits 40 Charaktere, aber mehr ist bekanntlich mehr, richtig? Capcom sieht das ganz ähnlich, denn sie kündigten gestern fünf frische Kämpfer für das Beat'em Up an. Aktuell gibt es leider noch keine Details dazu, aber das nächste virtuelle E-Sports-Turnier ist sicher schon angesetzt, um uns mit näheren Informationen zu überraschen. Wir hoffen vor allem, dass C. Viper endlich zurückkommt, um den anderen Mitstreitern in den Hintern zu treten. Über Fei Long oder Dan Hibiki würden wir uns auch nicht beschweren... Also bitte Capcom, macht es möglich. Welchen Charakter würdet ihr gerne (wieder-)sehen?