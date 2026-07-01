Fünf Tote bei einem Wohngebäudebrand in Antwerpen

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Mindestens fünf Menschen haben bei einem Wohngebäudebrand in der belgischen Stadt Antwerpen ihr Leben verloren. Laut EFE brach das Feuer heute Morgen gegen 10 Uhr in einem Wohnblock aus, in dem etwa 200 Bewohner wohnten. Mehrere wurden verletzt.

Die Feuerwehrleute evakuierten das gesamte Gebäude und brachten das Feuer unter Kontrolle, wobei alle 80 Wohnungen geräumt wurden. Infolgedessen durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnungen nach weiteren Opfern und brachten die Bewohner aus dem brennenden Gebäude und aus einem benachbarten Block in ein nahegelegenes Pflegezentrum. Die Behörden führen einen technischen Fehler als Brandursache an. Die Feuerwehrleute vermuten, dass das Feuer durch ein technisches Problem im Erdgeschoss verursacht wurde, doch Staatsanwälte, Brandexperten und Forensiker untersuchen den Tatort, um die genaue Ursache festzustellen.