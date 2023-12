Fünf Tipps für den Einstieg in Avatar: Frontiers of Pandora

HQ

Massive Entertainments erwartete Interpretation der Welt von James Camerons Avatar hat sein Debüt gegeben. Zweifellos bedeutet dies, dass viele von euch bereits dabei sind, den außerirdischen Mond zu erforschen und beginnen, in der schönen, aber feindseligen Welt Fuß zu fassen. Wenn Sie dieses Abenteuer noch nicht begonnen haben, aber nach ein paar Tipps und Tricks suchen, um loszulegen, haben wir genau das für Sie.

Bleiben Sie auf den ausgetretenen Pfaden... Zumindest für eine kurze Zeit

Wenn du es endlich nach Pandora geschafft hast, wirst du einfach in die Wildnis gehen wollen, um zu erkunden und zu sehen, welche Geheimnisse die Welt birgt. Tue nicht... Nicht für eine kurze Weile. Pandora ist riesig und wurde mit Blick auf ein hohes Maß an Vertikalität entwickelt. Die Na'Vi sind zwar sehr athletisch, aber wenn es darum geht, Berge zu erklimmen und Marathons zu laufen, sind sie nicht die effizientesten. Sie können es tun, aber wenn Sie sich entscheiden, zu Fuß zu bleiben, wird es eine lange Zeit dauern, bis Sie irgendwohin kommen. Bleiben Sie also auf den ausgetretenen Pfaden, schließen Sie die Hauptquestreihen ab, die Ihnen serviert werden, und machen Sie so lange, bis Sie sich zumindest mit Ihrem Ikran verbinden. Sobald Sie Ihre Lufthalterung frei reiten können, wird die Erkundung unendlich viel einfacher und weniger zeitaufwändig. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass du von Wildtieren zerquetscht oder gefressen wirst, viel geringer, wenn du durch die Lüfte fliegst.

HQ

Verwenden des Modus "Geführte Erkundung"

Apropos Erkundung: Zu Beginn des Spiels (oder jederzeit beim Besuch der Einstellungen) wirst du aufgefordert, zwischen zwei Erkundungsmodi zu wählen. Einer führt dich, was im Wesentlichen bedeutet, dass du Markierungen sehen kannst oder wo dein nächster Questort liegt. Der andere versucht, das Spiel so immersiv wie möglich zu gestalten, indem er dich auffordert, Quests und Orte zu finden, die nur sehr grob vom Spiel vorgegeben werden. Du kommst nicht aus Pandora und diese fremde Welt ist nicht die einfachste, um sich fortzubewegen, vor allem, wenn du mit den Füßen auf dem Boden stehst und deine Sicht von hoch aufragenden Bäumen und Ranken und schwebenden Bergen verdeckt wird. Lass den geführten Modus eingeschaltet, zumindest bis du deinen Halt gefunden hast, sonst wird die Navigation und das Finden von Questmarkierungen und die nächsten Story-Beats frustrierend.

Kenne deine Grenzen

Oberflächlich betrachtet mag es wie Far Cry aussehen, aber Frontiers of Pandora unterscheidet sich in einem großen Punkt von dieser Action-Serie. Die Welt ist nicht dein Spielplatz. Pandora ist ein lebender Körper und alles und jeder, einschließlich der Invasion von RDA, hat das Potenzial, dich zu töten. Wenn dir das Spiel also sagt, dass eine Basis oder eine Mission deine Fähigkeiten oder deine Stärke übersteigt, nimm den Hinweis an und komm zurück, wenn du dazu bereit bist, sonst wirst du ein böses Erwachen erleben, wenn die RDA-Mechs und pandoraanischen Bestien dir die Bedeutung von Schmerz beibringen.

Stealth ist dein bester Freund

Ähnlich wie beim Kennen deiner Grenzen solltest du dir darüber im Klaren sein, dass Frontiers of Pandora zwar alle bekannten Insignien eines Far Cry-Spiels hat, sich aber ganz anders spielt. Du bist keine wandelnde, sprechende Naturgewalt, die durch jeden Widerstand, der vor dir steht, schießen und explodieren kann. Wenn du versuchst, jede Mission so heftig und laut wie möglich zu erfüllen, werden die RDA-Mechs und gepanzerten Soldaten schnell beweisen, dass ihre Ausrüstung und Waffen deinen weit überlegen sind. Halten Sie sich also in den Schatten auf, bleiben Sie hoch und bleiben Sie so still wie die Nacht. Schalte Feinde mit deinen traditionellen und leisen Na'Vi-Waffen aus und vermeide den Kampf, bis es absolut notwendig ist. Halten Sie sich daran und die RDA wird einen Albtraum haben, der Ihre Bemühungen stoppt.

Werbung:

Hacken, hacken, hacken

Die Na'Vi sind keine technischen Zauberer, aber dein Krieger wird schon sehr früh mit einem Werkzeug namens SID begabt, das hauptsächlich zum Hacken von Türen und Computerterminals verwendet wird. SID ist jedoch auch eine brillante Waffe für den Umgang mit RDA-Mechs, da du ihre Systeme hacken und sie dann im Wesentlichen für kurze Zeit lahmlegen kannst, damit du dich entweder anschleichen kannst, ohne dir Sorgen machen zu müssen, entdeckt zu werden, oder um eine erstklassige Gelegenheit zu schaffen, zuzuschlagen und die Bedrohung, die sie darstellen, sofort zu neutralisieren. Ein Wort der Warnung bei dieser gewalttätigeren Methode: Wenn ein Mech gepanzert ist, kannst du ihn nicht sofort ausschalten, und wenn du es versuchst, wirst du ihn wahrscheinlich nur wütend machen und viel unerwünschte Aufmerksamkeit auf dich ziehen.

Dies sind nur einige der wichtigsten Tricks, um Pandora zu erobern. Wenn Ihnen weitere nützliche Tipps einfallen, teilen Sie diese in den Kommentaren unten mit, um anderen Lesern zu helfen, das Action-Adventure-Spiel von Massive in Angriff zu nehmen.