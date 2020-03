Fünf Tiere aus Südamerika in Planet Zoo aufziehen

Frontier Developments wird die vielen Zoo-Manager von Planet Zoo nächste Woche nach Südamerika entführen. Die zweite kostenpflichtige Erweiterung führt fünf neue Tiere und 250 weitere Landschaftselemente ein. Die Pflanzenvielfalt nimmt einen großen Teil dieses Pakets ein, allerdings werden Park-Ingenieure auch in der Lage sein, "mächtige Bauwerke verlorener Zivilisationen" nachzubauen, wie es in der Pressemitteilung so schön heißt. Das Südamerika-DLC kostet 10 Euro und es steht ab dem 7. April auf Steam bereit. Nachfolgend listen wir die fünf Tiere auf, die ihr bald in euren Zoos beherbergen könnt:



Jaguar

Große Ameisenbär

Kapuzineraffe

Rotaugenlaubfrosch

Lama



Die kostenpflichtigen Inhalte werden mit einem kostenlosen Update erweitert, das eine Funktion enthält, die sich die Fans schon seit dem Start des PC-Spiels im vergangenen November gewünscht haben: Die Möglichkeit sich den Stammbaum der eigenen Tiere anzuschauen. Außerdem enthalten sind die üblichen Verbesserungen und Balance-Updates, sowie frische Pflanzen und Anpassungselemente. Neuerdings stehen uns beim Start eines neuen Zoos weitere Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung, mit denen wir etwa unsere bereits getätigten Forschungsergebnisse aus den Franchise-Zoos übernehmen dürfen.