Fünf schicke Screenshots zeigen visuelle Eindrücke von Stalker 2: Heart of Chernobyl

GSC Game World möchte Stalker 2: Heart of Chernobyl nach aktuellem Kenntnisstand am 28. April auf PC und Xbox Series veröffentlichen und sie versprechen ein Abenteuer, das uns in die offene Welt des verstrahlten Tschernobyls führt. Man hat vom Spiel noch nicht viel gesehen, doch die wenigen Eindrücke lassen viele Leute stutzig werden. Die Grafik ist so fortgeschritten, dass sie Aufmerksamkeit erregt und Vorwürfe lautwerden lässt. Das Entwicklerteam hat kurz vor den Game Awards fünf neue Screenshots veröffentlicht, an denen sich das Game nächstes Jahr messen lassen muss. Werft selbst einen Blick darauf: