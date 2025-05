Fünf Partner schließen sich für die Apex Legends Global Series Open an

HQ

Die Apex Legends Global Series ist zurück. Nach einer Pause nach dem letzten World Championship hat die Saison 2025 mit einem Open Turnier begonnen, das ab sofort in New Orleans am Ernest N. Morial Convention Center in der Stadt stattfindet.

Bei dem Event werden rund 160 Teams im bisher größten Event des Esports gegeneinander antreten, und vor diesem Hintergrund hat sich eine Reihe von Sponsoren und Partnern zusammengeschlossen, um es größer und besser als zuvor zu machen.

In einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass Red Bull, Nokia, Sony Inzone, Alienware, Secret Lab und Battle Beaver als neue oder wiederkehrende Partner hinzugekommen sind, die jeweils entweder PCs, Controller, Energydrinks, Monitore, Stühle und mehr liefern.

Monica Dinsmore, Head of Esports bei EA, sagte über den ALGS Open: "Wir sind stolz darauf, mit erstklassigen Marken zusammenzuarbeiten, die unser Engagement teilen, der nächsten Generation von Apex Legends Wettkämpfern und Fans fesselnde Erlebnisse zu bieten. Mit der Unterstützung sowohl langjähriger als auch neuer ALGS-Sponsoren freuen wir uns darauf, dies zu unserer bisher größten Bühne zu machen."

Die ALGS Open läuft bis zum 4. Mai, wenn ein Gewinner gekürt wird.