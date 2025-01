Fünf Orte und Epochen, die Assassin's Creed als nächstes besuchen sollte

HQ

In etwa sechs Wochen geht es ins feudale Japan, um Assassin's Creed Shadows zu erleben, ein Spiel, das zwar eine Menge Kritik für seine Darstellung des Landes und der Epoche hervorruft, aber auch die Träume vieler erfüllt, indem es die geschichtsträchtige Serie zu einem so ikonischen Stück Geschichte führt. Da dieses Abenteuer für den 20. März geplant ist, habe ich über die Frage nachgedacht, welche Orte und Epochen Assassin's Creed in Zukunft besuchen könnten und sollten.

Mittelamerika des 16. Jahrhunderts - Postklassische Maya-Ära

Wir haben noch nie gesehen, dass Assassin's Creed sich nach Süd- oder Mittelamerika vorgewagt hat, abgesehen von gelegentlichen Ablenkungen in Spielen wie Assassin's Creed IV: Black Flag. Die Zeitspanne, in der die Maya-Zivilisation mit Zähnen und Klauen ums Überleben gegen die spanischen Konquistadoren kämpfte, wäre ein fantastisches Setup für ein Assassin's Creed -Spiel, nicht nur, weil die Umgebung sich hervorragend für Dschungel-Parkour und bergige Klettertouren eignen würde, sondern auch, weil es in einem ganz typischen Assassin's Creed -Format eine Geschichte geben könnte, die einem Maya-Krieger folgt, der gegen die spanischen Streitkräfte zurückschlägt, um ihn zu schützen ihre Heimat und erhalten gleichzeitig ihre Rache. Du könntest hier sogar ein wenig übernatürliches Assassin's Creed Flair hinzufügen, indem du die Konquistadoren nach einem Relikt suchen lässt, das die Mayas lange Zeit beschützt haben, ähnlich wie die amerikanischen Ureinwohner in Assassin's Creed Valhalla etwas Besonderes vor den Kolonisatoren verteidigten.

Mitteleuropa des 13. Jahrhunderts - Königreich Deutschland

Mein einziger großer Kritikpunkt an Assassin's Creed Valhalla war, dass es nur einen Tick zu früh eingestellt wurde. Ja, diese Zeit bedeutete eine Menge exzellenter Wikinger-Action, aber es bedeutete auch, dass sie vor dem eigentlichen europäischen Mittelalter stattfand. Betreten Sie das 13. Jahrhundert, in dem Ritter das Land durchstreifen und die Menschen beschützen, während sich Herren und Könige in ihren steinernen Burgen verstecken und das Land seines Wertes berauben. Um die Sache interessant zu halten, könnte dies sogar in Deutschland spielen, in der Zeit, in der das Heilige Römische Reich seine Kontrolle über das Land verlor und verschiedene kleinere Fraktionen und Armeen aufstanden, um ihren eigenen Anspruch auf das Land zu erheben. Sie würden den ganzen ikonischen mittelalterlichen Nervenkitzel bekommen, erwarten Sie auch zu einer Zeit, die nicht allzu lange nach dem Original Assassin's Creed ist, was es zu einem idealen Projekt macht, um einige der Jahre zwischen Altairs und Ezios Geschichten zu erkunden.

Nordasien des 18. Jahrhunderts - Russisches Reich

Wir haben in letzter Zeit einige verschiedene Streifzüge nach Asien mit Assassin's Creed gesehen, darunter die Japaner Shadows und die Chinesen Jade, aber warum nicht auch nach Nordasien reisen, um die frühesten Tage des Russischen Reiches zu erleben? Dies war eine Ära der zügellosen Kolonialisierung und Kriegsführung, die oft vom Kaiser Peter dem Großen angeführt wurde, und es ist die perfekte Kulisse für etwas in der Art meines Maya-Vorschlags, in dem eine Rachegeschichte einen Attentäter auf einen Weg führt, sich seinen Weg durch die russischen Herrscher zu bahnen, während er gleichzeitig einen enorm vielfältigen und einzigartigen Teil der globalen Geografie erkundet, den wir in Videospielen nicht oft erleben können.

Westafrika des 14. Jahrhunderts - Mali Empire

Wir waren vor kurzem für Assassin's Creed Origins in Afrika, um die Geschichte von Bayek of Siwa zu erleben und wie er sich seinen Platz im alten Ägypten gegraben hat. Dieses Mal führen wir die Zeitleiste einen bedeutenden Teil zurück ins 14. Jahrhundert, um das Mali-Reich auf seinem Höhepunkt zu erkunden. Dies würde den Weg für ein Abenteuer öffnen, das in die afrikanische Kultur eintaucht, wie wir es in den Medien nur sehr selten sehen. Nahkämpfe waren König, Kämpfe mit Wildtieren waren legendär und es gab unzählige geschickte Krieger, die es in dieser westafrikanischen Zeit zu jagen galt.

10.000 v. Chr. - Assassin's Creed Primal

Hören Sie mir zu. Ubisoft hat sich bereits mit der prähistorischen Periode beschäftigt, also ist das kein Unbekannter. Im Gegensatz zu Far Cry, das sich oft durch seine Schießerei auszeichnet, ist Assassin's Creed immer besser als Nahkampfspiel, was bedeutet, dass ein prähistorisches Abenteuer deutlich besser passen würde. Wie das Mali-Imperium vermuten lässt, wären die Begegnungen mit Wildtieren hier erstaunlich, und der größere Fokus auf grobe Nahkampfwerkzeuge und Waffen könnte bedeuten, dass Stealth deutlich wichtiger ist. Der Haupthaken ist, dass das Hidden Blade hier einfach nicht möglich wäre, und jeder Versuch, es einzubauen, würde einfach lächerlich erscheinen. Aber es könnte einige aufregende übernatürliche Elemente und Möglichkeiten geben,Assassin's Creed die Geschichte weiter in das Gefüge der Zeit einzubetten.

Welchen Zeitraum und welchen Ort möchten Sie Assassin's Creed als nächstes erkunden? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen.