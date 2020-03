Fünf neue Outfits in Marvel Ultimate Alliance 3

Eine schöne Überraschung erwartet die Spieler von Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order in der kommenden Woche. Das von Team Ninja entwickelte Actionspiel, das letzten Sommer auf der Nintendo Switch veröffentlicht wurde, wird am 25. März mit dem letzten geplanten DLC Fantastic Four: Shadow of Doom erweitert. Der Inhalt steht im Season Pass (zum Preis von 20 Euro) bereit und es wird außerdem fünf kostenlose Outfits für die Marvel Knights und Deadpool geben:



Daredevil: Man Without Fear

Iron Fist: Modern

Luke Cage : Power Man

Elektra: Ultimate

Deadpool: Battle of the Atom



Wer neugierig auf das Spiel geworden ist, solltet einen Blick in unsere Kritik werfen - trotz kleiner Macken ist es ein nettes Spiel für Brawler-Freunde. Seid ihr ein Marvel-Fan?