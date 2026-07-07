Fünf neue Lego-Pokémon-Sets wurden vorgestellt, darunter Rayquaza, Arcanine, Munchlax und weitere

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Die Partnerschaft zwischen The Pokémon Company und Lego ist bereits sehr erfolgreich. Als es eingeführt wurde, wurden nur drei Sets geteilt, aber dann kam eine Reihe kinderfreundlicher Spielsets, während Gerüchte über weitere am Horizont kursierten. Nun wurden diese 'anderen' offiziell enthüllt.

Insgesamt wurden fünf neue Sets angekündigt, und jedes davon wird wahrscheinlich auch ältere Lego-Fans ansprechen, da sie eher als Modelle und Designteile als Spielsets konzipiert sind. Es gibt spezielle Modelle von Rayquaza, Arcanine, Munchlax und eine vergrößerte Version einer roten Minifigur sowie einen großen Pokéball, der geöffnet werden kann, um eine Kampfszene mit Pikachu- und Eevee-Minifiguren zu zeigen.

Jedes der Sets ist ab heute vorbestellbar, wobei die drei Pokémon-Modelle am 1. August erscheinen und die Rote Figur und der Pokéball am 1. Oktober folgen. Was die Preise und Größen jedes Sets betrifft, findest du unten diese Informationen.



Lego Pokémon Munchlax – 757 Teile – £59,99/€69,99



Lego Pokémon Arcanine – 1.190 Teile – £89,99/€99,99



Lego-Pokémon Rayquaza – 1.083 Teile – £119,99/€129,99



Lego Pokémon Iconic Trainer Moments Poké Ball – 2.339 Teile – £229,99/€259,99



Lego-Pokémon vergrößerte rote Minifigur – 930 Teile – £69,99/€79,99



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