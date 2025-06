Fünf neue kostenlose Level werden für Astro Bot veröffentlicht, zusätzlich zu einem neuen, aktualisierten Controller

HQ

Während der gestrigen State of Play erschien der Schöpfer von Astro Bot und kündigte an, dass das Spiel um fünf neue Challenge Level erweitert wird, zusammen mit neuen Bots, die diesen Sommer gesammelt werden können, darunter Atsu aus dem kommenden Ghost of Yotei zusammen mit älteren Fan-Favoriten. Vicious Void Galaxy wird um einen höheren Schwierigkeitsgrad erweitert, um die Spieler in Twin-Frog Trouble, Suck It Up, Handhold Havoc und High Inflation auf die Probe zu stellen, wobei letzteres noch ein Geheimnis ist. Und für diejenigen, die alle fünf abschließen? Nun, natürlich wartet noch eine unangekündigte Überraschung auf Sie. Die neuen Level werden am 10. Juli veröffentlicht und wie üblich kostenlos sein.

Ein neuer und aktualisierter Astro Bot -Controller wird später in diesem Jahr ebenfalls zurückkehren, als erster hat sich als Fan-Favorit erwiesen. Die neue Version mit dem Namen Astro Bot Limited Edition DualSense kommt mit einer "freudigen Wendung" in Bezug auf das Touchpad, wobei weitere Informationen in Kürze versprochen werden.

Hast du das bisher beste Spiel des letzten Jahres gespielt?