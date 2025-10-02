Fünf Must-Haves in Forza Horizon 6

HQ

Organisiertes Driften

Nur wenige Dinge fühlen sich mehr nach JDM, mehr Straßenrennen in Tokio bei Nacht und kultiger an als Driften, und obwohl Forza Horizon von Anfang an Widebody-Driften bietet, fordere ich persönlich, dass Playground dieses Mal viel mehr Wert darauf legt. Ich möchte organisiertes Driften im Tandem-Stil in Forza Horizon 6 sehen und ich möchte mich zusammentun und von Daikoku und Akihabara UDX starten. Lass mich meinen S15 am Ufer im Schein der wunderschönen Neonschilder der Tokioter Innenstadt aufstellen und zusehen, wie sich all das Raytracing in den Pfützen auf dem Boden spiegelt, während hinter mir ein Supra liegt, der tapfer versucht, jeden Teil jeder Schnur zu imitieren.

Horizon 5 war natürlich gut, aber es fühlte sich nach ein paar Stunden etwas ziellos und leer an.

Pink Slip Rennen

Es gibt nur wenige Dinge in diesem Genre, an die ich mich mit der gleichen Mischung aus äußerster Euphorie, Schrecken und tödlicher Wut erinnere wie an die Möglichkeit, in Juiced auf den Besitz eines eigenen, maßgeschneiderten Autos zu wetten. Das Spiel selbst ist jetzt schmerzlich vergessen und es gab viele Teile, die dort nicht funktionierten, aber das Pink Slip-Rennen war einfach fantastisch, weil allein die Vorstellung, dass man riskiert, das Auto zu verlieren, das man viele, lange Stunden aufgebaut hat, durch einen einfachen Fehler. Und natürlich können Sie genauso gut ein speziell angefertigtes Fahrzeug gewinnen und mit nach Hause nehmen, das viel wert ist

Fahrvereine

Während Playground Games nach fünf erfolgreichen Arcade-Rennspielen offensichtlich sein eigenes Ding aufgebaut und neu definiert hat, was zugängliche Open-World-Rennen sind und vielleicht auch sein sollten, ist es für mich einfach albern, nicht die besten Teile von einer Reihe inzwischen toter Rivalen, einschließlich Driveclub, zu stehlen. Der vergessene PS4-Flop der Motorstorm-Gang war nicht das Rennspiel, auf das viele von uns gehofft hatten, aber die Idee von online-basierten Clubs, bei denen man eine Zugehörigkeit findet, andere Clubs herausfordert und Clubpunkte sammelt, war wirklich nicht dumm. Playground sollte alles wegschnappen, lasst uns mehr Club-Mentalität und mehr online-basierte Teamrennen in Forza Horizon 6 schaffen. Insgesamt muss Playground den gesamten Online-Teil von Horizon überarbeiten, der vor allem in den letzten beiden Spielen kaum hilfreich funktionierte. Das Matchmaking muss überarbeitet werden und die Wartezeiten für die kommenden Online-Rennen müssen um 80% verkürzt werden.

Horizon 4 zeigte eine unglaublich gut modellierte Mini-Version von Edinburgh. In der sechsten Klasse muss Tokio riesig und als Spielstadt äußerst einladend sein.

Mehr Fokus, weniger Freiheit

Das Grundrezept, auf dem Horizon basiert, ist natürlich offenes, freies, umfangreiches und weitreichendes Rennen in einer offenen Welt. Fahren Sie, wohin Sie wollen, auch während der Rennen selbst. Wenn Sie Ihr Auto sowohl auf ein Maisfeld als auch auf heißen Sommerasphalt vorbereitet haben, geht es bei vielen Rennen nur darum, über ein Feld zu rasen und zu hoffen, dass die Abkürzung Ihnen beim Sieg hilft. In Horizon 6 und wenn die Spielserie nach Japan umzieht, hoffe ich, dass Playground die Dinge ein wenig überdenkt und mehr Rassen baut, die auch in Bezug auf das Layout und die Spielwelt selbst geschlossen sind. Eine Variation zwischen Open-World-Rennen und mehr Need for Speed: Underground-Rennen, könnte meiner Meinung nach magisch gut sein.

Neue Spielmodi

Die Copy-Paste-Arbeit von Forza Horizon 4 bis Horizon 5 in Bezug auf die angebotenen Horizon Arcade-Spielmodi war fast schon bizarr und für den sechsten Teil hoffe ich, dass Playground sich wirklich dazu zwingt, "ihre Lieblinge zu töten", um etwas anderes anzubieten und sich selbst herauszufordern, das Rad neu zu erfinden. Ich für meinen Teil habe hier jede Menge Spielelemente, vor allem im fünften Teil, die sich schon in der ersten Stunde richtig langweilig anfühlten und neues Denken erfordert. Das Gleiche gilt für den Aufbau des Festivals selbst. Verwende Horizon Festival dieses Mal nicht nur als Rahmendetail, Playground. Lassen Sie das Festival ein echtes Festival sein, das auf Tokios Autokultur basiert. Bringen Sie Smokey Nagata, Keiichi Tsuchiya, Larry Chen, Kanjozoku hinzu und bringen Sie echte Live-Musik und eine echte, richtige Interpretation der JDM-Kultur ein. Der Wangan Expressway darf natürlich nicht fehlen, genau wie der Kanjo Loop.

Was wünschen Sie sich für Horizon 6?

