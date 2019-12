Fünf Minuten bunter Japano-Wahnsinn im neuen Trailer zu No More Heroes 3

Nur die größten Fans von Goichi Suda und Grasshopper Manufacture kennen den Charakter Fu. Im neuen Trailer, den Grasshopper Manufacture auf den Game Awards präsentierte, sehen wir dieses kunterbunte Wesen, das noch eine Rechnung mit Travis Touchdown offen hat. Nintendos größtes Highlight der diesjährigen Preisverleihung war dieses fünfminütige Video, das den visuellen und cinematografischen Stil der Serie bis zur letzten Sekunde perfekt einfängt.

No More Heroes 3 wird Titelstar Travis mit neuen Gegnern konfrontieren, sobald das Actionspiel 2020 auf der Nintendo Switch veröffentlicht wird. Gameplay gab es ansonsten keines, die Filmproduktion hatte lediglich das Ziel möglichst viele Leute zu verwirren und somit Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das ist unserer Meinung nach auch fantastisch gelungen, allerdings scheint es da noch ein Problem zu geben. Das niederländische Animationsstudio Plumeau beschuldigt Grasshopper, unerlaubterweise Assets verwendet zu haben. Konkret geht es um das Logo, das ihnen ein Künstler nun gerne in Rechnung stellen würde...