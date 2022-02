Fünf Millionen Spieler probieren Rainbow Six: Extraction aus

HQ

Normalerweise dauert es nicht lang, bis Ubisoft die Verkaufszahlen ihrer neuen Spiele herausgibt, aber da der Koop-Shooter Rainbow Six: Extraction seit dem Starttag im Xbox-Game-Pass-Abo angeboten wird, bekommen wir lediglich die Anzahl der Spieler als Parameter. In der ersten Woche konnte das Game 3 Millionen Leute anziehen und inzwischen wuchs die Spielerbasis laut dem Publisher auf 5 Millionen Nutzer an. Das hat Ubisoft kürzlich via Pressemitteilung rausgegeben, noch bevor sie den neuen Spielmodus Spillover ankündigten. Der große Bruder, Rainbow Six: Siege, liegt übrigens bei 80 Millionen Spielern. Allein im Jahr 2021 sind 10 Millionen neue Nutzer hinzugekommen.